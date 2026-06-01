Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, tarihi su kemeri üzerinde yaptığı tehlikeli sürüşle kendi canını tehlikeye attı.

Olay Esentepe Mahallesi İncekaya mevkiinde meydana geldi. Tarihi su kemeri üzerinde motosikletiyle ilerleyen sürücünün, dar ve yüksek yapıda kontrolsüz şekilde hareket ettiği anlar dikkat çekti. Sürücünün hem kendi can güvenliğini hem de tarihi yapının güvenliğini riske attığı o anlar, kask kamerasına yansıdı.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. - KARABÜK