Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücüye 10 Bin Lira Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokan sürücüye 10 bin lira cezai işlem uygulandı.

Olay, İnegöl-Bursa kara yolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 CSH 347 plakalı otomobilin sürücüsü E.E., seyir halindeyken trafikte ardı ardına şerit değiştirerek makas attı. Diğer araç sürücülerini de tehlikeye düşüren sürücünün tehlikeli hareketleri, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün yoldaki araçların arasından hızla geçerek peş peşe şerit değiştirdiği görüldü. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün hareketleri, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerin ardından harekete geçen İnegöl Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü E.E.'ye trafikte tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği gerekçesiyle 10 bin lira cezai işlem uyguladı.