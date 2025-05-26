Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi Battı, Mürettebat Kurtarıldı - Son Dakika
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Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi Battı, Mürettebat Kurtarıldı

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi Battı, Mürettebat Kurtarıldı
26.05.2025 13:19
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Hindistan açıklarında batan yük gemisindeki mürettebat kurtarıldı, denizde konteyner alarmı verildi.

Hindistan'ın güneyinden yola çıkan ve tehlikeli yük taşıyan Liberya bandıralı bir yük gemisi Umman Denizi'nde batarken tüm mürettebat kurtarıldı. Geminin batmasıyla denize düşen konteynerler nedeniyle bölgede alarm verildi.

Hindistan'ın güneyindeki Vizhinjam şehrinden Kochi limanına yola çıkan Liberya bandıralı 184 metrelik MSC ELSA 3 yük gemisi, dün sabah saatlerinde Kochi'nin açıklarında bölmelerinden birindeki su baskını yüzünden yan yatmaya başladı. MSC firmasından yapılan acil durum çağrısı sonucu Hindistan Kıyı Emniyeti harekete geçti. Geminin 12 konteyner kalsiyum karbür ile 13'ü de tehlikeli olmak üzere toplam 640 konteyner yük taşıdığı, kendi deposunda ise 84.44 metrik ton dizel ve 367.1 metrik ton kazan yakıt yağı bulunduğu açıklandı.

Gemide mahsur kalan mürettebat için tahliye çalışması başlatılırken bölge havadan da kontrol altına aldı. Gemide bulunan 20'si Filipinli, 2'si Ukraynalı, biri Rus ve biri Gürcistanlı olmak üzere 24 kişilik mürettebattan 21'i kurtarılırken geminin kaptanı, başmühendis ve ikinci mühendisi olmak üzere 3 kişi ise planlanan kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla gemide kaldı. Daha sonra ise gemide kalan mürettebatın da tahliye edilmesiyle gemi tamamıyla su altına battı.

Hindistan Sahil Güvenliği tarağından yapılan açıklamada, geminin alabora olmasıyla bazı konteynerlerin denize düştüğü, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililer, olayın ardından Kochi şehrinin bağlı olduğu Kerala'da yüksek alarm durumu ilan ederken kıyı sakinlerine bugün itibariyle kıyıya vuran konteynerlerle temastan kaçınmalarına, balıkçıların ise avlanmak için denize açılmamalarına ilişkin uyarıda bulundu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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