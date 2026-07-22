TEI Eskişehir\'de Yangın Çıktı

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin (TEI) Eskişehir yerleşkesinde akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına havadan helikopter desteği veriliyor.

Yangın alanında uçuş yapan helikopterin, çalışmalara havadan destek verdiği belirtiliyor. Helikopterin direkt söndürme çalışmalarına katılmadığı gözlenirken, TEI'nin sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eskişehir Kampüsümüzde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerimiz ve ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları aralıksız sürmektedir. Sahada görev yapan tüm ekiplere kolaylık diliyor, TEI ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR