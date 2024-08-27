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Tek başına yaşayan genci, evde çıkan yangından arkadaşı kurtardı

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde bir gencin evde tek başınayken ablasını arayıp kendisine zarar vereceğini söylemesi üzerine ablasının gönderdiği arkadaşı yangını fark edip genci kurtarırken, çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında evde bulunan boş alkol şişeleri dikkat çekti.

Yangın, saat 06.20 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şeker Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yalnız yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Alper Ö. ablasını arayarak kendisine zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine kardeşinin hayatından endişe eden ablası, Alper Ö.'nün arkadaşı olan Aykut B.'ye ulaşıp kardeşinin evine giderek bakmasını istedi. Eve gelen Aykut B., bir sürü sonra evin yatak odası kısmından alevlerin yükseldiğini görerek Alper Ö.'yü dışarı çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde bazı eşyalar yandığından büyük çapta maddi hasar oluşurken evde bulunan boş alkol şişeleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.