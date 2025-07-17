Tek Tekerlek Faciası: Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde motosikletle tek tekerlek üzerinde ilerleyen bir genç, gidon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Umut Ağırbaş (17) arkadaşı T.D. (16) ile birlikte 34 SG 1134 plakalı motosikletle yola çıktı. Bir süre sonra Ağırbaş, motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üzerinde ilerlemeye başladı. Metrelerce tek tekerlek üzerinde ilerleyen Ağırbaş, bir süre sonra gidon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ağırbaş ve arkasındaki arkadaşı T.D. yola fırladı. Feci kazada 2 genç de ağır yaralandı.

Sürücü hayatını kaybetti arkadaşı yoğun bakıma alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muharrem Umut Ağırbaş ve T.D.'yi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muharrem Umut Ağırbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkada oturan arkadaşı T.D.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Tek tekerlek faciasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ağırbaş'ın tek tekerlek üzerinde ilerlediği ardından da aydınlatma direğine çarptığı görülüyor. - İSTANBUL