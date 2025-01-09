Tekirdağ Belediyesi'nde Çirkin Paylaşımlar Kriz Yarattı - Son Dakika
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Tekirdağ Belediyesi'nde Çirkin Paylaşımlar Kriz Yarattı

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan S.A.'nın dine ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine işine son verilen S.A., ayrıca gazetecilere yönelik hakaretlerle de gündeme geldi.

09.01.2025 17:09  Güncelleme: 17:12
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personelinin çirkin paylaşımları şehri karıştırdı

Dine ve Cumhurbaşkanına ağır hakaret etmiş

Belediye işine son verdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı olduğu öne sürülen S.A.'ya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabındaki dine ve cumhurbaşkanına hakaret paylaşımları kamuoyunda büyük tepki topladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 8 aydır çalışan S.A.'ya ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabındaki geçmiş paylaşımlarda, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeler yer alması büyük tepkilere neden oldu. Bu durum, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar ve farklı siyasi kesimler durumu sert şekilde eleştirirken tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

İşine son verildi

Tepkiler üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basına ve kamuoyuna bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlar hakkında: Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı' sıfatı ile haberlere konu edilen içeriklerdeki unvan kullanımı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu personelimiz Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımız kadrosunda "haber editörü" sıfatı ile çalışmakta olup, ilgili içeriklerin kamuoyuna yansımasının ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığımız tarafından ilgili kişi/kişiler hakkında ivedilikle gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, ayrıca ilgili personelin görev yaptığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bünyesindeki çalışanlar hakkında detaylı inceleme devam etmektedir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere karşı nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin iş akdi 09.01.2025 (bugün) itibarıyla feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gazetecilere de hakaret etmiş

S.A.'nın yakın bir zamanda gazetecilere yönelik de hakaret ettiği öğrenilirken Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahsa gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Belediyesi'nde Çirkin Paylaşımlar Kriz Yarattı - Son Dakika

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