Tekirdağ’da belediye adına dolandırıcılık alarmı - Son Dakika
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Tekirdağ’da belediye adına dolandırıcılık alarmı

Tekirdağ’da belediye adına dolandırıcılık alarmı
24.07.2026 12:49  Güncelleme: 12:52
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Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve bürokratların adı kullanılarak bağış bahanesiyle para talep edildiği tespit edildi. Vatandaşlar bu tür taleplere itibar etmemeleri ve emniyete başvurmaları konusunda uyarıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve belediye bürokratlarının isimleri kullanılarak bağış ve yardım bahanesiyle para talep edildiğinin tespit edildiğini belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir kişi adına para toplama, IBAN paylaşma veya yardım talebinde bulunma uygulamasının olmadığı vurgulandı. Belediye adına iletilen bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu taleplerin gerçeği yansıtmadığı, dolandırıcılık girişimi niteliği taşıdığı ve suç teşkil ettiği belirtilerek vatandaşlardan herhangi bir ödeme yapmamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.

Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve belediye bürokratlarının adını kullanarak yardım adı altında para talep eden kişilerle karşılaşılması halinde ise vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Candan Yüceer, Tekirdağ, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ’da belediye adına dolandırıcılık alarmı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ’da belediye adına dolandırıcılık alarmı - Son Dakika
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