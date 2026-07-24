Tekirdağ’da belediye adına dolandırıcılık alarmı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve belediye bürokratlarının isimleri kullanılarak bağış ve yardım bahanesiyle para talep edildiğinin tespit edildiğini belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir kişi adına para toplama, IBAN paylaşma veya yardım talebinde bulunma uygulamasının olmadığı vurgulandı. Belediye adına iletilen bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu taleplerin gerçeği yansıtmadığı, dolandırıcılık girişimi niteliği taşıdığı ve suç teşkil ettiği belirtilerek vatandaşlardan herhangi bir ödeme yapmamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.

Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve belediye bürokratlarının adını kullanarak yardım adı altında para talep eden kişilerle karşılaşılması halinde ise vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması çağrısında bulunuldu.