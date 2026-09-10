Tekirdağ Çerkezköy\'de minibüs kontrolden çıktı, 1 aylık bebek ve 2 çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Kazada 1 aylık bebek ile 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılpınar'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan 59 M 7267 plakalı minibüs, BSH Kavşağı yakınlarında başka bir araçla çarpıştı. İddiaya göre, kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık ihlali yapan minibüs, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, minibüs de yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Bebek ve iki çocuk yaralandı

Kazada minibüste bulunan 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, büyük korkuya neden olan kaza çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpması ve ardından yan yatması saniye saniye görülüyor. Kazanın ardından yan yatan ve kullanılamaz hale gelen minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı.