Tekirdağ Çerkezköy\'de sağanak yolu göle çevirdi, su 50 santimetreye ulaştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, Kızılpınar Çerkezköy Caddesi'nde su yüksekliği 50 santimetreye ulaştı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, birçok araç alternatif güzergahlara yöneldi.

Çerkezköy'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle şehrin bazı noktalarında yollar suyla kaplanırken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yol göle döndü

Sağanağın etkili olduğu Kızılpınar Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde su yüksekliği yer yer 50 santimetreyi buldu. Yolun büyük bölümünün su altında kalması nedeniyle çok sayıda sürücü güzergahını değiştirmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler alternatif yolları tercih ederken, bazı araçlar ise yükselen suya rağmen ilerlemeye çalıştı. Su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.