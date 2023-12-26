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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanına Saldırı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanına Saldırı

Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanını darp etti. Saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakılırken, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Çerkezköy Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanına Saldırı
26.12.2023 - 11:08,
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışınını darp etti. Saldırgan, gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay, 20 Aralık akşamı Çerkezköy Devlet Hastanesinde meydana geldi. Evde rahatsızlanan kanser hastası K.A.'yı oğlu H.A. ve eşi hastanenin acil servisine götürdü. İleri seviyede kanser hastası olan K.A.'ya acil servisteki hemşir Emrah T. müdahale etti. Müdahalenin ardından babasıyla fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle gelini telefonla bu anlara çektiği esnada sağlık personeli tarafından dışarıya çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen H.A. sağlık çalışanı Emrah T.'ye yumruk atarak darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, arbedeyi ise polis ve hastanenin güvenliği ayırdı. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A. ifadesinde; babasıyla fazla ilgilenilmediğini öne sürdüğü ve eşine bağırarak çıkarttığı sağlık çalışanı Emrah T. ile tartıştıklarını ve kendisini tutamayıp yumruk attığını söyledi. Kavgada hafif şekilde yaralanan sağlık çalışanı ise H.A.'dan şikayetçi oldu. Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından görüntülerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik çok yönlü soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde Sağlık Çalışanına Saldırı - Son Dakika


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