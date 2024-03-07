Tekirdağ Çorlu'da 63 yaşındaki adam çatı temizliği yaparken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da 63 yaşındaki adam çatı temizliği yaparken hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu\'da 63 yaşındaki adam çatı temizliği yaparken hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın çatısında temizlik yaparken dengesini kaybeden 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:06
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Tekirdağ Çorlu'da 4 katlı apartmanın çatısında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden 63 yaşındaki adam, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, temizlik yapmak üzere 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatı kenarında bir anda dengesini kaybeden Dalçık, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Cemalettin Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da 63 yaşındaki adam çatı temizliği yaparken hayatını kaybetti - Son Dakika

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