Tekirdağ Çorlu'da araç şarampole uçtu, karı koca yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da araç şarampole uçtu, karı koca yaralandı

Tekirdağ Çorlu\'da araç şarampole uçtu, karı koca yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şiddetli yağış nedeniyle aracın sürücüsü kontrolü kaybederek şarampole uçtu. Araç ağaca çarparak durabildi ancak karı koca yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

13.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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Tekirdağ Çorlu'da şarampole uçan araç, ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta karı koca yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Semra A. idaresindeki idaresindeki 59 AIR 958 plakalı otomobil, sağanak yağışın olduğu saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Ağaca çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü Semra A. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Ferzende A. yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hafif kırıkları olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da araç şarampole uçtu, karı koca yaralandı - Son Dakika

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