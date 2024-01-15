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Tekirdağ Çorlu'da At Kulübelerinde Yangın: 2 At Zarar Gördü - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da At Kulübelerinde Yangın: 2 At Zarar Gördü

Tekirdağ Çorlu'da atların barındığı iki ayrı kulübede çıkan yangında 2 at zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ Çorlu\'da At Kulübelerinde Yangın: 2 At Zarar Gördü
15.01.2024 - 11:44,  Güncelleme: 11:48
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Tekirdağ Çorlu'da atların barındığı iki ayrı kulübede yangın çıktı. 2 atın biri telef olurken, diğeri de ağır yaralı kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 6. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Cüneyt Kambur ve Ercan Geçim'e ait köpek ve atların bulunduğu kulübelerde yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi farklı noktalardan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye erlerinin 2 saatlik çabasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangında 2 atın biri telef olurken, diğeri de vatandaşlar tarafından ağır yaralı kurtarıldı. Tahta ve tuğladan örme kulübeler de kullanılamaz hale geldi.

"'Yangın var' diye bağıran kadınların yardım çığlığına koştuk"

Kahvehanede çayı bırakıp olay yerine koştuklarını ifade eden Hıdırağa Mahallesi Muhtarı Fatma Özel, "Kahvehanede çay içiyorduk. Bir telaş koptu, kadınların bağırarak yardım çığlığını duyduk, hemen apar topar olay yerine koştuk. Tabii büyük çaplı bir yangın olduğu için müdahale edecek bir durumumuz olmadı. 4 tane at varmış içeride ve 3'ü kurtarılmış maalesef bir at telef oldu. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleleri yaparak evlere sıçramadan önlediler. Mağdur vatandaşımız için kaymakamlık, belediye gerekli birimler harekete geçti. Çok üzücü bir durum, Rabbim hiç kimseye yaşatmasın" dedi.

"Kundaklama olacağını sanmıyorum"

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruyu da yorumlayan Muhtar Özel, "Yangının kundaklama olabileceğini düşünmüyorum. İzmarit de olabilir, başka bir sebeple de olabilir. İtfaiye ekipleri gerekli incelemeleri yapacaktır" diye konuştu.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da At Kulübelerinde Yangın: 2 At Zarar Gördü - Son Dakika


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