Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu - Son Dakika
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Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu

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Tekirdağ Çorlu'da bulunan bir geneleve gelen bir kişi, kimlik soran özel güvenlik görevlisini silahla vurdu. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise yakalandı.

11.06.2024 23:08  Güncelleme: 00:47
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geneleve gelen kişi, kendisine kimlik sorduğu gerekçesiyle tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla vurdu.

KİMLİK TARTIŞMASI ÇIKTI

Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkiinde bulunan genelevde iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

SİLAHINI ÇIKARIP BACAĞINDAN VURDU

Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nezir Eryeşil: başında devlet varki yorum yapabiliyorsun 5 11 Yanıtla
  • Ankara null: devlet yok basimizda 8 7 Yanıtla
  • Murat Sert: Güvenlik görevlisi içişlerine baglanmali.yoksa Güvenliği umursamiyorlar. 2 13 Yanıtla
  • Kemal Kara: Silahla yaralamanın cezası katıksız 10 sene hücre ile başlasın bakalım bir daha silah taşıyacak mı, ruhsatsız silah taşımayı da 5 sene katıksız yapmalı. Bu sebepten Z tipi ceza evleri şart.. 12 0 Yanıtla
    Zerrin Karakütük: insanlar ceza oranına göre suç işlemezler eksik kaldığımız eğitim din güzel ahlak konuları evde yok okulda yok sonuç ortada 7 0
  • Aylin null: genelevler kapanmamış mıydı 7 2 Yanıtla
    Hallo Zusammen: Aylin orası ,tekirdağ Trakya ?? 1 2
  • Levent Kule: Vuracagı kişiyi karıştırmış 3 0 Yanıtla

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