Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu

Kemal Kara:

Silahla yaralamanın cezası katıksız 10 sene hücre ile başlasın bakalım bir daha silah taşıyacak mı, ruhsatsız silah taşımayı da 5 sene katıksız yapmalı. Bu sebepten Z tipi ceza evleri şart..

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