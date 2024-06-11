Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geneleve gelen kişi, kendisine kimlik sorduğu gerekçesiyle tartıştığı özel güvenlik görevlisini silahla vurdu.
Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkiinde bulunan genelevde iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.
Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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