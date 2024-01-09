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Tekirdağ Çorlu'da halk otobüsü çocuğa çarptı, yaralı var - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da halk otobüsü çocuğa çarptı, yaralı var

Tekirdağ Çorlu'da şehir içi halk otobüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu\'da halk otobüsü çocuğa çarptı, yaralı var
09.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Tekirdağ Çorlu'da şehir içi halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı mevkii Çorlu Belediyesi karşısında meydana geldi. Otogar istikametine seyreden H.B. yönetimindeki 59 KG 167 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen yaya H.K.(12) isimli çocuğa çarptı.

Kaza sonrası yaralanan H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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