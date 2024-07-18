Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Çarpması Sonucu 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Çarpması Sonucu 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonucunda çocuk ayak bileğinde kırık meydana gelerek kendisini refüje attı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, çarpan araç ve sürücüsünün tespiti için çalışma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

18.07.2024 11:43
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Tekirdağ Çorlu'da otomobilin çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Caddesi mevkisinden Selimiye Camii yönüne seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçen 15 yaşındaki R.H. isimli çocuğa çarptı. Otomobil sürücüsü ise olay yerini terk etti.

Seke seke kendisini refüje bıraktı

Kaza sonrası ayak bileğinde kırık meydana gelen yaya sekerek kendisini refüje attı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından çarpan araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Çarpması Sonucu 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Çarpması Sonucu 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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