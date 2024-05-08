Tekirdağ Çorlu\'da otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ Çorlu'da otomobilin yayaya çarptığı anlar anbean kameraya yansıdı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Arif Kalfa Sokak yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Otogar mevkiinden Tahtalı Camii istikametine seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçen Ramazan Ülger'e (65) çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan yaya Ülger, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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