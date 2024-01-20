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Çorlu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı, Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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Çorlu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı, Saldırgan Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda S.Ç. ve U.K. isimli 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yarım saat içinde yakaladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorlu\'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı, Saldırgan Yakalandı
20.01.2024 - 16:31,
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Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganı yarım saat içinde yakaladı.

Olay, gece yarısı Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Boş bir dükkanda sohbet eden S.Ç. ve U.K. içeri giren M.K.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği S.Ç. ve U.K. kanlar içinde kaldı. Yaralı şahıslar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan yarım saatte yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheli M.K., yaklaşık yarım saat sonra asayiş ekipleri tarafından Çorlu Kalesi mevkiinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Saldırı, Güvenlik, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı, Saldırgan Yakalandı - Son Dakika


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