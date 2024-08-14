Tekirdağ'da 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Malzemeleri Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Malzemeleri Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada, tütün üretimi ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değeri 1 milyon 20 bin TL olarak belirtildi.

14.08.2024 10:18
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Tekirdağ'da bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 20 bin TL tütün, sigara yapma ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, Ergene ilçesindeki Yulaflı Mahallesi'nde H.H. isimli şahsın kiraladığı iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edildi. İş yerine düzenlenen aramada, kaçak tütün üretimi ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aramada; 1 adet dolum makinesi, 1 adet 200'lük kompresör, 1 adet 100'lük, 1 adet kurutma makinesi, 495 kilogram kıyılmış tütün, 110 kilogram Tekel tütünü, 260 bin adet dolu makaron ve 480 bin adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon 20 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Tütün ve Malzemeleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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