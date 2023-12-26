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Tekirdağ'da 1 Ton 200 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1 Ton 200 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 200 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ\'da 1 Ton 200 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
26.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:18
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 200 litre sahte alkol ele geçirilirken, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy, Saray, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde kaçak ve sahte alkol uygulaması gerçekleştirdi. Bin 843 vatandaşın sorgulaması gerçekleştirilirken; 11 nargile kafe, 51 içkili yer, 126 büfe, 176 bakkal ve 55 kahvehanede 170 jandarma personeli tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 1 görevi yaptırmamak için direnme, 1 yağma, 1 icra talimatlı, 3 dolandırıcılık, 7 yoklama kaçağı ve 1 askeri firar olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından 4 ev ve 1 araçta yapılan uygulamada ise 1 ton 200 litre kaçak ve sahte alkol, 1 adet el yapımı rakı damıtma sistemi ve 5 bin adet içi dolu makaron ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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