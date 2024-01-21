10:20 • •
09:58 •
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince 177 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Mürefte Mahallesi'nde M.B. ve H.E. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 177 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ Şarköy'de 177 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika