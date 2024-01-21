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Tekirdağ Şarköy'de 177 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Şarköy'de 177 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, M.B. ve H.E. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 177 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ Şarköy\'de 177 litre sahte içki ele geçirildi
21.01.2024 - 11:59,
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince 177 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Mürefte Mahallesi'nde M.B. ve H.E. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 177 litre sahte içki ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Şarköy'de 177 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ Şarköy'de 177 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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