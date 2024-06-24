Tekirdağ'da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı

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Tekirdağ Ergene'de bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında biçilmeyi bekleyen 180 dönüm buğday tarlası küle dönerken, yangına müdahale etmek isteyen 3 fabrika işçisi de yaralandı.

24.06.2024 10:56  Güncelleme: 11:02
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Tekirdağ'da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene'de bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında biçilmeyi bekleyen 180 dönüm buğday tarlası küle dönerken, yangına müdahale etmek isteyen 3 fabrika işçisi de yaralandı.

Olay, gündüz sıralarında Vakıflar Mahallesi 18. Sokak üzeri Ahimehmet yolu Yoztepe mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen araçlardan bilinçsizce atıldığı öne sürülen sigara izmariti yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın biçilmeyi bekleyen buğday tarlalarını etkisi altına aldı.

Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Ergene Belediyesi'ne ait su tankeri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü. Fabrika çevresini saran yangına müdahale etmeye çalışan 3 işçi de yaralandı. Hafif şekilde yaralanan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın olayına ilişkin konuşan Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aksan, "Mahallemiz kırsalında üzücü bir yangın olayı yaşandı. Yaklaşık 180 dönüm ekili mahsul zarar gördü. Yangın yol kenarında başlamış, bu nedenle yangının bilinçsizce atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Tekirdağ\'da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı - Son Dakika
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