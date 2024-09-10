Malkara'da 2 Yaşındaki Çocuğa Darp İddiası - Son Dakika
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Malkara'da 2 Yaşındaki Çocuğa Darp İddiası

Malkara\'da 2 Yaşındaki Çocuğa Darp İddiası

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.09.2024 17:55
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise adliyeye sevk edildi.

Malkara'da meydana gelen olayda, S.Y. isimli 2 yaşındaki bir çocuk, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Entübe edilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişiden biri olan anne adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malkara'da 2 Yaşındaki Çocuğa Darp İddiası - Son Dakika

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