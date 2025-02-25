Tekirdağ'da 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri

Tekirdağ\'da 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri

Tekirdağ'da 2024'te 7.697 evlilik ve 3.164 boşanma gerçekleşti. Akraba evlilik oranı düşük.

25.02.2025 12:33
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, Tekirdağ'da 7 bin 697 evlilik, 3 bin 164 boşanma gerçekleşti.

Tekirdağ'da 2023 yılında 7 bin 743 olan evlilik sayısı, 2024 yılında 7 bin 697 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken, 2024 yılında 568 bin 395 oldu. İstanbul 104 bin 126 evlilikle ilk sırada yer alırken, en az evlilik 353 ile Tunceli'de gerçekleşti. Tekirdağ, 7 bin 697 evlilik ile Türkiye sıralamasında 21. sırada yer aldı. Kaba evlenme hızı ise Tekirdağ'da binde 6,54 olarak hesaplandı.

Tekirdağ'da 2024 yılında erkekler için ortalama ilk evlenme yaşı 28,1, kadınlar için ise 25,5 oldu. Türkiye genelinde erkekler için ortalama ilk evlenme yaşı 28,3, kadınlar için ise 25,8 olarak belirlendi. Tekirdağ'da erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Akraba evliliği oranlarına bakıldığında, Tekirdağ'da 2024 yılında gerçekleşen 7 bin 697 evliliğin 169'unun akraba evliliği olduğu görüldü. Türkiye genelinde ise 18 bin 619 akraba evliliği gerçekleşti. Tekirdağ, en düşük akraba evliliği yapılan iller sıralamasında 55. sırada yer aldı.

Tekirdağ'da boşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 3 bin 164 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde boşanma sayısı 2023 yılında 173 bin 342 iken, 2024 yılında 187 bin 343'e yükseldi. Tekirdağ, boşanma sayılarında 3 bin 164 ile Türkiye'de 16. sırada yer aldı. Kaba boşanma hızı ise Tekirdağ'da binde 2,69 olarak hesaplandı.

Boşanma davalarından etkilenen çocuk sayısı da dikkat çekti. Türkiye genelinde 2024 yılında boşanan 187 bin 343 çiftten 186 bin 536 çocuk etkilendi. Velayet kararlarında çocukların yüzde 74,4'ü anneye, yüzde 25,6'sı ise babaya verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 2024 Evlilik ve Boşanma İstatistikleri - Son Dakika

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