Tekirdağ'da 235 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 235 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da 235 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Polis, Tekirdağ'da düzenlediği operasyonlarda 235 bin kaçak makaron ve 4 makine ele geçirdi.

17.12.2024 11:38
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Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 235 bin 140 adet kaçak makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 9 Aralık 2024 - 16 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 220 bin 140 dolu makaron, 15 bin boş makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olaylda şahısla adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi de polis tarafından yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 235 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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