Tekirdağ'da 4 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler bugün yasaklandı
Tekirdağ Valiliği, boğulma vakalarını önlemek amacıyla Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde bugün denize girişleri yasakladı. Can güvenliği açısından yetkililer, vatandaşların yasağa uymalarını ve denize girmemelerini istedi.
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 4 ilçede denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül 2026 Salı günü denize girmek yasaklandı.
Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarını ve denize girmemelerini istedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da 4 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler bugün yasaklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?