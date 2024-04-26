Tekirdağ'da 5 ilçede kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 5 ilçede kaçak içki ve sigara operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara malzemeleri ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 106 bin 637 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 paket bandrolsüz tütün, 28 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 26 adet elektronik sigara, 21 adet elektronik sigara likiti, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 48 şişe (45 litre) gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 6 adet (60 ml) içki kiti ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.04.2024 19:00  Güncelleme: 19:31
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5 ilçede kaçak içki ve sigara operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın 5 ilçesinde polis ekiplerince kaçak içki ve kaçak sigaraya yönelik düzenlenen operasyonda kaçak sigara malzemeleri ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık Suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde bulunan 8 işyeri ve 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 106 bin 637 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 paket bandrolsüz tütün, 28 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 26 adet elektronik sigara, 21 adet elektronik sigara likiti, 2 adet elektrikli sigara dolum makinası, 48 şişe (45 litre) gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol, 6 adet (60 ml) içki kiti ele geçirildi.

Olayda 11 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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