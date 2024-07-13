Tekirdağ'da 500 dönüm alan yanan anız yangını sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da 500 dönüm alan yanan anız yangını sürüyor

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışırken, geniş alanlara yayılan yangın havadan drone ile görüntülendi.

13.07.2024 16:43
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Tekirdağ'da anız yangını 500 dönüm yandı: Yangın sürüyor

Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başlayan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm alan yanarken yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Geniş alanlara yayılan yangın havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın geniş alanlara yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek söndürme çalışması başlattı. İlk etapta yaklaşık 500 dönüm alan yanarken geniş alanlara yayılan yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 500 dönüm alan yanan anız yangını sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 500 dönüm alan yanan anız yangını sürüyor - Son Dakika
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