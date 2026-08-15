Tekirdağ'da 74 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 74 Suçlu Yakalandı

Tekirdağ\'da 74 Suçlu Yakalandı
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Tekirdağ'da yapılan çalışmalarda aranan 74 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, çalışmalar kapsamında yakalananlar arasında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., hırsızlık suçundan 23 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G., kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. de yer aldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını tüm ilçelerde sokak sokak, cadde cadde, gece gündüz sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Yakalama, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 74 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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