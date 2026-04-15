Tekirdağ\'da Araç Dereye Düştü

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye düştü.

Olay, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Kumluca Dere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A.'nın kullandığı otomobil, yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü kaza sonrası araçtan yara almadan çıktı. Şoke eden kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından dereye düşen otomobil, çekici vasıtasıyla kurtarıldı. - TEKİRDAĞ