Tekirdağ'da Balkondan Düşen Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Balkondan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişinin balkondan düşerek ağır yaralandığı bildirildi. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

21.06.2024 13:25
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde balkondan düştüğü tahmin edilen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evinin balkonundan düştüğü değerlendirilen B.A., sabah saatlerinde yerde kanlar içerisinde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, oradan da Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emniyet güçleri olay mahallinde inceleme gerçekleştirdi. Şahsın gece saatlerinde evinin balkonundan aşağı düştüğü tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Balkondan Düşen Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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