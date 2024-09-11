Tekirdağ'da Bebeğe Şiddet: Anne Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bebeğe Şiddet: Anne Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise tutuklandı. Olayla ilgili olarak 18 yaşından küçük iki çocuğun adli mercilerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

11.09.2024 00:57
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Tekirdağ'da bebeğe şiddet olayında yeni gelişme: Anne tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılırken çocuğun annesi ise tutuklandı.

Malkara'da meydana gelen olayda, S.Y. isimli 2 yaşındaki bir çocuk, darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılmıştı.

2 yaşında beyin kanaması geçirdi

Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ameliyatını alınarak entübe edilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis yeleği ve şapkasıyla sevk edildi

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken olayla ilgili bebeğin annesi B.Y. dahil 3 kişi gözaltına alındı. Annenin savcılıktan mahkemeye sevk esnasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alarak kadına polis yeleği giydirildi ve polis şapkası takıldı.

Gözaltına alınan 3 kişiden anne B.Y. çocuğunu ihmal suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak 18 yaşından küçük iki çocuğun adli mercilerde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan adliye çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alindı.

Adliye önünde toplandılar

Bebeğe şiddet olayı ilçede yoğun bir tepki ile karşılandı. Çok sayıda vatandaş adliyeye gelerek duruma tepki gösterdi.

Zaman zaman güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Tekirdağ il Emniyet müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Bebeğe Şiddet: Anne Tutuklandı - Son Dakika

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