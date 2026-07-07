Tekirdağ\'da Bıçaklı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden çocuk, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, ailesi şehir meydanında düzenlediği basın açıklamasıyla adalet çağrısında bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.K. ile Baran Kavak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.K., Baran Kavak'ı (17) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baran Kavak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Kavak'ın cenazesi Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Morgdan ailesi tarafından teslim alınan Baran Kavak'ın cenazesi Özgürler Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kavak, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Daha sonra Kavak'ın ailesi ve yakınları şehir meydanında basın açıklaması düzenleyerek adalet çağrısında bulundu.

Basın açıklamasında konuşan babaanne Yaşariye Kavak, "Benim torunumun hiçbir suçu olmadan canice boğazı kesilerek öldürüldü. Benim torunuma pusu kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanım, sana sesleniyorum. Bizim içimiz yandı, başka annelerin içi yanmasın. Adalet istiyorum. En ağır cezayla, en caydırıcı cezayla 40 sene 50 sene cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Başka annelerin başına gelmesin" dedi.

Anne Kamile Karaca ise "Çocuğumun özgürlüğünü elinden aldılar. Ben çocuğumu vuranların müebbet almasını, önümde gezmemesini istiyorum. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Başsavcıma sesleniyorum, o çocuğu araştırsın, cezaevinde kim yaptırdıysa hepsini içeride o söylettirsin. O konuştursun, ben kimseyi konuşturamam" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ