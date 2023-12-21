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Tekirdağ'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 15 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayda 15 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ\'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 15 şüpheli yakalandı
21.12.2023 - 10:51,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin uygulama noktasında yaptığı çalışmalarda binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayda 15 şüpheli yakalandı.

Suç unsurlarının Tekirdağ'a girişinin önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanması amacıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında polisin uygulamaları sürüyor. Son zamanlarda yapılan uygulamalar sonucunda ayrı ayrı olmak üzere 15 şahıstan toplamda, 15 bin 827 adet uyuşturucu hap, 95 gram metamfetamin, 74 gram toz kubar, 54 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayda 15 şüpheli ifadeleri alınmak üzere yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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