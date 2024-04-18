Tekirdağ'da bir lokantada yangın çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir lokantada yangın çıktı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir lokantada gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda iş yerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederken, emniyet ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Yangın söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

18.04.2024 08:53
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Tekirdağ'da lokantada yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lokantada yangın meydana geldi. İş yerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde alkollü bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Emniyet ekipleri ise yol üzerinde güvenlik tedbirleri aldı. Tedbiren sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangında kimsenin yaralanmaması sevindirirken, büyük maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Tekirdağ\'da bir lokantada yangın çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da bir lokantada yangın çıktı - Son Dakika

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