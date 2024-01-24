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Tekirdağ'da Çalıntı Motosiklet Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Çalıntı Motosiklet Bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 24 Ocak günü gece yarısı bulundu. Şüpheli şahıs yakalanarak çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Çalıntı Motosiklet Bulundu
24.01.2024 - 13:07,
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Tekirdağ'da 4 ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 24 Ocak günü gece yarısı bulundu.

10 Ekim 2023 tarihinde Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde M.E. isimli şahsın motosikleti ikametinin önünden çalındı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, 24 Ocak 2024 günü saat 02.00'de polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Zengin Caddesi üzerinde şüpheli S.A. yakalandı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Çalıntı Motosiklet Bulundu - Son Dakika


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