Tekirdağ'da çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin çatısından düşen 64 yaşındaki adam yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralı, hastaneye sevk edildi.

25.08.2024 07:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TekirdağMuratlı ilçesinde çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, saat 14.50 sıralarında Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin çatısına çıkan 64 yaşındaki A.D., henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple aşağı düştü. Yaklaşık 2 buçuk metreden yere düşen talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralı adam daha sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Muratlı, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
23:52 İstanbul’da 38 katlı lüks sitede yangın İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın
22:42 Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat’ta hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakkı Bulut Tokat'ta hastaneye kaldırıldı
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
10:42 Batshuayi kesmedi Galatasaray, Fenerbahçe’nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
10:30 Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 09:08:45. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement