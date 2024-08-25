Tekirdağ'da çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı

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Tekirdağ'ı Muratlı ilçesinde çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, saat 14.50 sıralarında Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evin çatısına çıkan 64 yaşındaki A.D., henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple aşağı düştü. Yaklaşık 2 buçuk metreden yere düşen talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralı adam daha sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ