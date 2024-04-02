Tekirdağ'da çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir sitede yöneticiliği devretme konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle çıkan kavgada iki gruptan 11 kişi yaralandı.
Olay Büyükyoncalı Mahallesi Metropol Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre olay site yöneticiliği konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıktı. Anlaşmazlık nedeniyle birbirine giren iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralanırken, olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
Olayın gerçekleştiği siteye çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın büyümemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayın ardından Tekirdağ İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sinan Tercan olayla ilgili bilgi aldı.
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Tekirdağ'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan Metropol Konutları'nda, site yöneticiliği devretme konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, jandarma ekipleri olayın büyümemesi için güvenlik önlemleri aldı.
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