Tekirdağ\'da Çırçır Tepesi\'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Çırçır Tepesi'nde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çırçır Tepesi'nde otluk alanda meydana gelen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının etkili olduğu alanlarda zaman zaman dumanların yükselmesi ve alevlerin görünmesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sayesinde büyük bir felaket yaşanmasının önüne geçildi. İtfaiye ve diğer ilgili kurumlar, yangının sebebini ve herhangi bir zararın olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ