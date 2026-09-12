Tekirdağ'da Değirmenaltı giriş ve çıkışlarında geniş çaplı trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Değirmenaltı giriş ve çıkışlarında geniş çaplı trafik denetimi yapıldı

Tekirdağ\'da Değirmenaltı giriş ve çıkışlarında geniş çaplı trafik denetimi yapıldı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam Değirmenaltı bölgesinin giriş ve çıkış noktalarında geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücülerin GBT sorgulamaları ile ehliyet, ruhsat ve plaka kontrolleri yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam Değirmenaltı bölgesinin giriş ve çıkış noktalarında geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Değirmenaltı giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında çok sayıda araç durduruldu. Trafik ekipleri tarafından araçları durdurulan sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, ehliyet ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi. Araçların plakaları da ekipler tarafından sorgulanarak gerekli kontroller sağlandı.

Denetim sırasında sürücülerden ehliyet ve araç ruhsatları istenirken, ekipler tarafından araçların trafik yönünden uygunluğu da incelendi. Sürücülerin belgelerinin geçerlilik durumları kontrol edilirken, araç plakaları üzerinden de gerekli sorgulamalar gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri ayrıca sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi. Yapılan kontrollerde araçların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı, sürücülerin belgelerinin geçerli olup olmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek herhangi bir durum bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Denetimlerin özellikle araç ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Değirmenaltı giriş ve çıkışlarında geniş çaplı trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Değirmenaltı giriş ve çıkışlarında geniş çaplı trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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