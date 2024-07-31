Tekirdağ'da Devrilen Araçta 2 Kişi Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ'da Devrilen Araçta 2 Kişi Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç devrildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcu, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın nedeni olarak başka bir aracın makas atması gösterildi. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ancak ekiplerin çalışmaları sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Tekirdağ Süleymanpaşa- Malkara yolu Nusratlı Mahallesi mevkiinde, M.Y. idaresindeki 34 ZK 7939 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında araçta bulunan sürücü M.Y. ve yanında yolcu olarak bulunan kadın, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Her iki kişinin de kazayı burnu bile kanamadan atlattığını belirlendi.

Sürücü M.Y., kazaya başka bir aracın makas atarak ilerlemesinin neden olduğunu, ona çarpmamak için direksiyonu çevirdiğinde aracın kontrolünü kaybedip devrildiğini ifade etti.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve trafik tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu devrilen araç kısa sürede kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı ve Süleymanpaşa-Malkara yolu normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından, devrilen aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, olay yerinden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Devrilen Araçta 2 Kişi Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Devrilen Araçta 2 Kişi Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement