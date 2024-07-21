Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 51 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 51 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 107 kişiden 51'i tutuklandı. Operasyon, asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma gibi suçlara karışan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirildi.

21.07.2024 12:30
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan yakalanan 107 kişiden 51'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ İl merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 107 şahıs yakalandı.

Yakalanan 107 kişiden 51'i çeşitli sürelerde hapis cezasıyla tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 51 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 51 kişi tutuklandı - Son Dakika
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