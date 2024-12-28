Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında farklı uyruklardan toplam 8 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 1 kişi, bir araç içerisinde yakalandı.
Yakalanan organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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