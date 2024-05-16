Tekirdağ'da Engellilerin Askerlik Sevinci: Rehine Kurtarma, Dövüş ve Köpekli Saldırı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Engellilerin Askerlik Sevinci: Rehine Kurtarma, Dövüş ve Köpekli Saldırı

Tekirdağ\'da Engellilerin Askerlik Sevinci: Rehine Kurtarma, Dövüş ve Köpekli Saldırı

Tekirdağ'da özel ve engelli vatandaşların askerlik hasretini gidermek amacıyla düzenlenen temsili yemin töreninde komandoların rehine kurtarma, dövüş sanatları ve köpeğin yardımıyla suçlunun yakalanması gibi gösteriler nefes kesiciydi. Engelliler, askeri üniforma giyerek ant içti ve bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

16.05.2024 20:36
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Tekirdağ'da nefes kesen görüntüler: Rehine kurtarma, dövüş ve köpekli saldırı

Engellilerin askerlik sevinci içi düzenlenen gösteriler gerçeğini aratmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da özel ve engelli vatandaşların askerlik hasretini gidermek amacıyla düzenlenen temsili yemin töreninde komandoların rehine kurtarma, dövüş sanatları ve suçlunun köpeğin yardımıyla yakalanmasına yönelik yapılan gösteriler nefes kesti.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca askerlik yapamayan ve askerlik hasreti çeken ve asker çağına gelmiş fakat askerlik yapamayan özel ve engelli bireyler için "Temsili Askerlik Uygulaması" çerçevesinde yemin töreni düzenlendi.

Yemin töreni öncesinde jandarma komandolar tarafından günlük yapılan uygulamalar ve operasyonlarla ilgili senaryo gereği gösteri yapıldı. İlk etapta düzenlenen rehine kurtarma operasyonunda bir keskin nişancı, kırsal alanda kendini fark edilmez hale getiren kamuflajı ile yüksek bir yerde mevzi alırken, diğer komandolarda rehinenin tutulduğu evin kapısını koçbaşı ile kırarak adrese girdi.

Nefes kesti

Adrese giren ekipler bölücü terör unsurlarını etkisi hale getirdikten sonra senaryo gereği rehinenin oturtulduğu yerde herhangi bir patlayıcı maddenin olup olmadığını kontrol ederek rehineyi kurtarmış oldu. Senaryo gereği düzenlenen rehine kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken gösteriler adeta nefesleri kesti.

Çelik dişlerden kurtulamadı

Devamına yapılan gösterilerde senaryo gereği komandolardan kaçan şüpheli bir araç jandarma köpeği ile sayesinde yakalandı. Sözde suçlu jandarma köpeğinin çelik gibi dişlerinden kurtulmayı başaramadı. Bu gösteride başarıyla tamamlanırken jandarma komandolar tarafından devam eden gösterilerde gerçeğini aratmayan dövüş sanatı da sergilendi. Daha sonra özel ve engelli bireyler için düzenlenen yemin töreni ile devam etti.

Yenice Mahallesinde bulunan Yıldırım Kışlasında askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ay yıldızlı Türk Bayrağına el basarak ant içti. Vali Soytürk ve diğer protokol üyelerinden terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Engelliler, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Engellilerin Askerlik Sevinci: Rehine Kurtarma, Dövüş ve Köpekli Saldırı - Son Dakika

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