Tekirdağ'da Eşiyle Kavga Eden Adam, Karısını Öldürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Eşiyle Kavga Eden Adam, Karısını Öldürdü

Tekirdağ\'da Eşiyle Kavga Eden Adam, Karısını Öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen hafta eşi Elif Dim'i darp ederek öldüren Hasan Dim, adliyeye sevk edildi. Kavga sebebi olarak eşinin başkasıyla yazıştığını görmesi gösterildi.

28.08.2024 15:35
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçen hafta eşi Elif Dim'i darp ederek öldüren Hasan Dim, bu sabah polis eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Dim, tutuklanırken eşiyle yaşadıkları kavganın sebebi de ortaya çıktı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde geçen hafta cuma akşamı meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Dim, 2 çocuğunun annesi olan eşi Elif Dim ile evde yalnız oldukları sırada tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Dim, eşini darp ederek öldürdü ve olayın ardından kaçtı. Güvenlik güçlerinin başlattığı arama çalışmaları sonucunda, zanlı, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanma anında intihar girişiminde bulunan Dim, jandarmanın çabaları sayesinde ikna edilerek gözaltına alındı.

Kocasının başkasıyla yazıştığını görünce kavga çıkmış

Hasan Dim, jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilerek adliyeye sevk edilmek üzere zırhlı araçla Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahkemeye çıkarılan Dim, tutuklanırken ifadesi de ortaya çıktı. İddiaya göre Hasan Dim'in bir kadınla mesajlaşırken eşi Elif Dim tarafından fark edilmesi üzerine çiftin arasında huzursuzluk yaşandığı ve bu sebeple kavga çıktığı öğrenildi. Dim, ifadesinde isteyerek yapmadığını, çıkan kavga sırasında eşine bir tokat attığını ve Elif Dim'in bu sırada düşüp öldüğünü iddia etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Eşiyle Kavga Eden Adam, Karısını Öldürdü - Son Dakika

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