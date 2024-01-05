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Tekirdağ'da Evden Televizyon Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Evden Televizyon Çalan Hırsızlar Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evden televizyon çalan iki hırsızlık zanlısı, polis tarafından televizyon ile birlikte yakalandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ\'da Evden Televizyon Çalan Hırsızlar Yakalandı
05.01.2024 - 18:51,
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Tekirdağ'da bir evden televizyon çalan iki hırsızlık zanlısı polis tarafından televizyon ile birlikte yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ayaspaşa Mahallesi Pehlivan Sokakta bulanan bir evin penceresinden içeri giren iki hırsız 18 bin lira değerinde televizyonu çalarak kaçtı. Olayın ardından evde televizyonun olmadığını gören ev sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri gerçekleştirdikleri güvenlik kamerası ve saha çalışmalarının ardından olayın şüphelilerinin Ş.S. ve B.İ. isimli şahıslar olduğu tespit ederek iki hırsızlık şüphelisini çaldıkları televizyon ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ş.S. ve B.İ. isimli iki hırsızlık zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Saray, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Evden Televizyon Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika


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