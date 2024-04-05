Tekirdağ'da fabrika yangını: 6 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da fabrika yangını: 6 işçi dumandan etkilendi

Tekirdağ Ergene Velimeşe'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında 6 işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.

05.04.2024 18:55
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Tekirdağ'da fabrika yangını sürüyor: 6 işçi dumandan etkilendi

Söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Ergene Velimeşe'de tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Yangına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangına TOMA'larda müdahale ediyor.

Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi'nde tekstil fabrikasındaki bez kurutma bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfiaye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen çok sayıda işçiye sağlık ekipleri müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Yangında 6 tane işçide dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Rüzgarın da ikisi ile giderek büyüyen yangına itfaiyenin yanı sıra TOMA'lar da müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da fabrika yangını: 6 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika

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