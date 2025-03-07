Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

8 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

07.03.2025 11:56
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonucu 8 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 2 araca yönelik düzenlenen operasyonda, 4 Afganistan ve 4 İran uyruklu toplam 8 kaçak göçmen, kaçakçılıkla bağlantılı 2 Türk organizatörle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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