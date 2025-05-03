Tekirdağ'da Hapis Cezası Alan İki Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da farklı ilçelerde düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde, Hayrabolu İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" ve Edirne Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü/tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasıyla aranan Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı gün Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.O. isimli şahıs yakalandı.

Her iki şahıs da işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlar arasında suç işleyerek dolaşmaya çalışan şahısları yakalayıp adalete teslim etme konusunda kararlılığını sürdürüyor. - TEKİRDAĞ